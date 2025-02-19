Kazakistan\'daki Uçak Kazası Soruşturması Aralık Ayında Sonuçlanacak

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KAZAKİSTAN'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin soruşturmanın kesin sonuçlarının bu yıl aralık ayına kadar açıklanacağı bildirildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Talgat Lastayev, düşen AZAL uçağına ilişkin nihai raporun açıklanma sürecine ilişkin konuştu. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) standartlarına göre uçak kazalarının soruşturma süresinin bir yıla kadar uzayabildiğini belirten Lastayev, "Soruşturmanın nihai raporunun bu yıl aralık ayına kadar hazır olması lazım" dedi.