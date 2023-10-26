Annesi ve iki meslektaşını fare zehriyle öldürmeye teşebbüs eden keman virtüözüne 6.5 yıl hapis cezası

Almanya'da Schleswig Holstein Senfoni Orkestrası'nda keman virtüözü olan Marcus Honegger, annesi ve iki meslektaşını fare zehri ile öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Almanya'da Schleswig Holstein Senfoni Orkestrası'nın ünlü keman virtüözü Marcus Honegger (62), huzurevinde kalan annesi ve iki meslektaşını fare zehri ile öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandı. Honegger'in annesi ve keman virtüözü ile çellist olan arkadaşlarının yemeklerine zehri karıştırdığı iddia edildi. Yemekten sonra rahatsızlanan kurbanlar hayatta kalmayı başardı.
Orkestranın baş kemancısı olan, yeni orkestra şefiyle anlaşamadığı için rütbesi düşürülen Honegger'in, girdiği depresyondan çıkamadığı için cinayete teşebbüs ettiği belirtildi. Mahkeme, Honegger'i 6.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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