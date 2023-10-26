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Annesi ve iki meslektaşını fare zehriyle öldürmeye teşebbüs eden keman virtüözüne 6.5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Annesi ve iki meslektaşını fare zehriyle öldürmeye teşebbüs eden keman virtüözüne 6.5 yıl hapis cezası

Son Güncelleme: 26.10.2023 15:33

Almanya'da Schleswig Holstein Senfoni Orkestrası'ndan keman virtüözü Marcus Honegger'e, annesini ve iki meslektaşını fare zehriyle öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 6.5 yıl hapis cezası verildi. Orkestranın baş kemancısı olan virtüözün yeni orkestra şefiyle anlaşamadığı için depresyona girince olayı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Almanya'da Schleswig Holstein Senfoni Orkestrası'nda keman virtüözü olan Marcus Honegger, annesi ve iki meslektaşını fare zehri ile öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANNESİ VE ARKADAŞLARINI ZEHİRLEDİ

Almanya'da Schleswig Holstein Senfoni Orkestrası'nın ünlü keman virtüözü Marcus Honegger (62), huzurevinde kalan annesi ve iki meslektaşını fare zehri ile öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandı. Honegger'in annesi ve keman virtüözü ile çellist olan arkadaşlarının yemeklerine zehri karıştırdığı iddia edildi. Yemekten sonra rahatsızlanan kurbanlar hayatta kalmayı başardı.

Annesi ve iki meslektaşını fare zehriyle öldürmekle suçlanan keman virtüözüne 6.5 yıl hapis cezası
Marcus Honegger

KEMAN VİRTÜÖZÜNE 6.5 YIL HAPİS CEZASI

Orkestranın baş kemancısı olan, yeni orkestra şefiyle anlaşamadığı için rütbesi düşürülen Honegger'in, girdiği depresyondan çıkamadığı için cinayete teşebbüs ettiği belirtildi. Mahkeme, Honegger'i 6.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Annesi ve iki meslektaşını fare zehriyle öldürmeye teşebbüs eden keman virtüözüne 6.5 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesi ve iki meslektaşını fare zehriyle öldürmeye teşebbüs eden keman virtüözüne 6.5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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