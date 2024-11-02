Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti\'nin Yeni Lideri Oldu

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İngiltere'de 2010'da iktidara gelerek 14 yıl boyunca ülkeyi yöneten ve bu yılın Temmuz ayında iktidarı İşçi Partisi'ne devreden Muhafazakar Parti'de liderlik yarışını Kemi Badenoch kazandı.

İngiltere'de doğan ve Nijerya'da büyüyen 44 yaşındaki Badenoch, hem kendi partisinde hem de İngiltere'de parlamentodaki diğer partiler arasında ilk kadın siyah lider oldu.

Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışı Robert Jenrick ile Kemi Badenoch arasında geçti.

Badenoch, 131 bin 680 Muhafazakar Parti üyesinin oy kullandığı seçimde 53 bin 806 oy aldı. Jenrick ise 31 bin 388 oyda kaldı.

Badenoch, liderliği Rishi Sunak'tan devralacak. Sunak, Temmuz ayında partinin en ağır seçim yenilgisinde liderlik görevindeydi.

Liderlik kampanyası süresince Badenoch, Muhafazakar Parti'yi "kuruluş ilkelerine döndürme" vaadinde bulunmuştu.

Son sekiz buçuk yılda partinin altıncı lideri olan Badenoch'un önünde, iç çekişmelerin yaşandığı partiyi bir araya getirme görevi bulunuyor.

Liderlik konuşmasında Badenoch, "işe koyulmanın zamanının geldiğini" söyledi.

Badenoch'un İşçi Partisi hükümetine nasıl bir muhalefet yapacağı ve oluşturacağı gölge kabine İngiliz siyasetinde merakla bekleniyor.