Yaşanan facia ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer ise aracın çok hızlı gittiği bir anda arıza yaşadığını belirterek "Kaza olduğu sırada yüksek hız nedeniyle fren arızası olmuş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kenya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Kenya'da facia! Uçuruma yuvarlanan otobüste onlarca kişi can verdi - Son Dakika

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