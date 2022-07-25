Kenya'da facia! Uçuruma yuvarlanan otobüste onlarca kişi can verdi - Son Dakika
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Kenya'da facia! Uçuruma yuvarlanan otobüste onlarca kişi can verdi

25.07.2022 09:53

Kenya'da frenleri arızalanan otobüs, 131 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada en az 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kenya'nın Meru şehrinde yaşanan olayda, bir otobüsün frenlerinin arızalanması felakete yol açtı. İçinde bulunan yolcularla dik bir hendeğe 131 metre yükseklikten düşen araçta 33 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.

"FREN ARIZASI OLMUŞ"

Yaşanan facia ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer ise aracın çok hızlı gittiği bir anda arıza yaşadığını belirterek "Kaza olduğu sırada yüksek hız nedeniyle fren arızası olmuş" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kenya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kenya'da facia! Uçuruma yuvarlanan otobüste onlarca kişi can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da facia! Uçuruma yuvarlanan otobüste onlarca kişi can verdi - Son Dakika
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