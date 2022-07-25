Kenya'nın Meru şehrinde yaşanan olayda, bir otobüsün frenlerinin arızalanması felakete yol açtı. İçinde bulunan yolcularla dik bir hendeğe 131 metre yükseklikten düşen araçta 33 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.
Yaşanan facia ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer ise aracın çok hızlı gittiği bir anda arıza yaşadığını belirterek "Kaza olduğu sırada yüksek hız nedeniyle fren arızası olmuş" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Kenya'da facia! Uçuruma yuvarlanan otobüste onlarca kişi can verdi - Son Dakika