Keşmir'de Terör Saldırısı: 26 Ölü

(ANKARA) - Hindistan'ın Keşmir eyaletinde düzenrlenen silahlı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı üstlenen "Keşmir Direnişi" isimli militan grup "hedef alınan kişilerin Hint güvenlik ajanslarıyla bağlantılı olduklarını" öne sürdü.

Hindistan polisinin açıklamasına göre, Himalayalar'daki Keşmir eyaletinde bir çayırlıkta militanların turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Polis, hayatını kaybedenlerden 25'inin Hindistan, 1'inin ise Nepal vatandaşı olduğunu belirtti.

Saldırıyı "Keşmir Direnişi" üstlendi

Cihatçı "Keşmir Direnişi" terör örgütü saldırıyı sosyal medya üzerinden üstlendi. Örgüt, "hedef alınan kişilerin sıradan turistler değil, Hint güvenlik ajanslarıyla bağlantılı gizli ajan grubu olduğunu ve bölgede araştırma yapmakla görevlendirildiğini" iddia etti.

Modi, Suudi Arabistan gezisini iptal ederek ülkesine döndü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, terör saldırısının ardından iki günlük Suudi Arabistan ziyaretini yarıda keserek, Yeni Delhi'ye döndü.

Modi, havalimanında Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, Dışişleri Bakanı Vikram Misri ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Ayrıca Hindistan yerel saatiyle 12.30'da özel bir güvenlik toplantısı yapıldı.

Saldırının hemen Pahalgam bölgesine sevk edilen güvenlik üçleri, ormanlarda geniş çaplı arama operasyonu başlattı. Geçmişte örgüt sempatizanı oldukları değerlendirilen yaklaşık 100 kişi sorguya alındı.

Eyalette yerel işletmelerden "kepenk kapatma" çağrısı

Eyalette faaliyet gösteren çok sayıda yerel işletme, saldırıyı protesto etmek amacıyla bugün kepenk kapatma çağrısı yaptı. Birçok okul da protesto kapsamında derslere ara verdi.

Saldırı, son yıllarda bölgedeki Hindistan karşıtı isyanların zayıflamasıyla birlikte turizm gelirleri hızla artan Keşmir bölgesinde halkı olumsuz etkiledi. Yerel işletmeciler birçok rezervasyonun iptal edildiğini açıkladı.

Hindistan'dan, Keşmir Direnişi'nin "Pakistan merkezli olduğu iddiası"

Hindistan güvenlik ajansları, saldırıyı üstlenen "Keşmir Direnişi" isimli örgütün Pakistan merkezli İslamcı Leşker-i Tayyibe ve Hizbul Mücahidin örgütlerinin "cephe örgütü" olduğunu duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: "Turistlerin hayatını kaybetmesinden endişeliyiz"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Shafqat Ali Han, "Vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Yetkililer, saldırının ardından bölgeden ayrılmak isteyen turistler nedeniyle, Srinagar'dan ek uçuşlar düzenlendiğini belirtti.