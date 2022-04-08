Ketanji Jackson: ABD Senatosu'nun onayladığı yargıç, Anayasa Mahkemesi'nin ilk siyah kadın üyesi olacak - Son Dakika
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BBC

Ketanji Jackson: ABD Senatosu'nun onayladığı yargıç, Anayasa Mahkemesi'nin ilk siyah kadın üyesi olacak

08.04.2022 02:08
Ketanji Jackson: ABD Senatosu'nun onayladığı yargıç, Anayasa Mahkemesi'nin ilk siyah kadın üyesi olacak

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilmiş olan Ketanji Brown Jackson'ın üyeliğini onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilmiş olan Ketanji Brown Jackson'ın üyeliğini onayladı.

Jackson, 9 üyeden oluşan mahkemenin 233 yıllık tarihindeki ilk kadın siyah yargıç olacak.

Jackson'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilmesi, Başkan Biden açısından zafer olarak değerlendiriliyor. Biden federal yargıda çeşitliliği artırma sözü vermişti.

51 yaşındaki yargıç, Demokrat ve Cumhuriyetçiler'in 50'şer sandalyesinin bulunduğu Senato'da 47'ye karşı 53 oy aldı.

Üç Cumhuriyetçi senatör (Susan Collins, Lisa Murkowsky ve Mitt Romney), Demokratlarla aynı doğrultuda oy kullanarak, Jackson'ın üyeliğine destek verdi.

Jackson, Haziran ayında emekli olacak olan 83 yaşındaki liberal yargıç Stephen Breyer'ın koltuğunu devralacak. Bu da mahkemenin şu an 6'ya 3 olan muhafazakar çoğunluğunun değişmeyeceği anlamına geliyor.

Anayasa Mahkemesi üyelikleri ömür boyu geçerli oluyor. Yani yaşı genç olan Jackson, daha on yıllar boyunca bu görevde kalacak.

1789'da kurulan ABD Anayasa Mahkemesi'nde şu ana kadar toplam 115 yargıç görev yaptı. Bu yargıçların üçü dışında hepsi beyaz.

Jackson aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nde görev yapan altıncı kadın yargıç olacak.

Halen görev başında olan kadın yargıçlardan Sonia Sotomayor, mahkemenin ilk Latin kökenli yargıcı.

ABD Başkanlarının Anayasa Mahkemesi atamaları Amerikan siyasetinin önemli olaylarından biri olarak görülüyor.

Mahkeme ABD'de halen çok tartışılan kürtaj, bireysel silahlanma, LBGT hakları ve idam cezası gibi konularda büyük etki sahibi.

Biden, Jackson'ı federal bölge yargıcı olarak sekiz yıl görev yaptıktan sonra geçen yıl ABD District of Columbia (DC) Bölgesi Temyiz Mahkemesi'ne atamıştı.

Oylama sürecinde Demokratlar onun "halkın yargıcı" olduğu vurgusuyla Jackson'ı övmüşlerdi. Jakcson, mahkemesinin ilk siyah üyesi Thurgood Marshall'dan bu yana, kariyerinde suçluları savunmuş ilk anayasa mahkemesi üyesi olacak.

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