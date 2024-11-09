Ketta'da Bombalı Saldırı: 24 Ölü

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PAKİSTAN'ın Ketta kentinde tren istasyonunun yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta'da bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada 14'ü asker olmak üzere 24 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Belucistan Polisi tren istasyonundaki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada,"Hedef Piyade Okulu'ndaki ordu personeliydi" ifadelerini kullandı. Yolcuların peronda olduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.