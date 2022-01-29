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Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı - Son Dakika

Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı

29.01.2022 16:29
Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı

İngiltere'de televizyon dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olduğu belirtilen çiftin cinsel ilişki kaseti internete sızdı. Hemen avukatlarıyla iletişime geçen çift, videoyu internetten kaldırmanın yolunu buldu. Şimdi dünya basını bu ünlü çiftin kim olduğunu araştırıyor.

İngliltere'de gece saatlerinde yaşanan olay, bir anda dünya basınının gündemine oturdu. İnternete sızan cinsel ilişki kasetindeki kişilerin, kendileri olduğunu öğrenen ünlü televizyon sunucusu çift, hemen avukatlarını devreye sokarak videoyu internetten sildirdi.

THE SUN AYRINTILARI PAYLAŞTI

Olayla ilgili ayrıntıları paylaşan The Sun gazetesi, kasetleri sızan çiftin İngiltere'nin en ünlü televizyon kanallarından birinde sunucu olarak çalıştığını duyurdu. Ancak çiftin isimlerine dair bilgi vermedi.

KANALDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Daily Maily ve The Sun gazetelerinden muhabirler, olayla ilgili ismi geçen kanalın yöneticilerini aradı. Ancak kanal yönetimi, söz konusu kasetle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İngiltere'de 2015 yılında çıkarılan kanunla birlikte, başkalarına ait cinsel içerikli görüntüleri yaymak, suç kapsamına giriyor.

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Cinsel İlişki, England, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı - Son Dakika
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