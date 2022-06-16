Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun tarihi elbisesinin 'canına okudu'

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği yardım galası MetGala'ya bu yıl Marilyn Monroe'nun tarihi bir elbisesini giyerek katılan Kim Kardashian'ın elbiseye büyük zarar verdiği söyleniyor.

Usa Today'a konuşan ve geçmişte Monroe'nun elbisesi üzerinde de çalışmış olan müze ve kostüm sergileri küratörü ChadMichael Morrisette, Los Angeles'ta sergilenen elbiseyi tekrar gördüğünde telafi edilemez hasarlar tespit ettiğini söyledi.

Morrisette, Kardashian'ın elbiseyi giymesinin ardından elbisenin fermuarının bozulduğunu, kumaşta yer yer dökülmeler görüldüğünü, askılarında stres oluştuğunu, pul payet ve boncuklarından bazılarının da düştüğünü belirtti.

Elbisenin son halinin resmini çeken Morrisette, bunları Marilyn Monroe eşyalarının koleksiyoncusu Scott Fortner'la paylaştı.

Fortner da Instagram hesabında elbisenin Kardashian giymeden önceki ve sonraki hallerini kıyaslayan bir paylaşımda bulundu.

Marilyn Monroe, pırıltılı, dar ve bedenini sımsıkı saran bu elbiseyi sadece bir kez, o da 1962 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'ye doğum günü şarkısı söylerken giymişti.

Elbise, bunun üzerine Amerikan tarihinin bir parçası olmuştu.

ChadMichael Morrisette, "Marilyn bu elbiseyi sadece bir gece giydi. Vücudunu çepeçevre sarıyordu. Sanki derisi gibiydi," sözleriyle elbiseye hayranlığını dile getirdi.

Vogue'un haberine göre, Kim Kardashian Monroe'nun elbisesini MetGala'da sadece birkaç dakika giymesinin ardından zarar görmesin diye üzerinden çıkarmış, bunun yerine elbisenin bir kopyasını giymişti.

Kardashian, "Bu elbiseye ve Amerikan tarihindeki yerine müthiş bir saygım var. Asla bu elbiseyi giyerken bir yere oturmam ya da üzerimde bu elbise varken yemek yemem. Elbiseye asla bir zarar vermem" demişti.

Ancak ChadMichael Morrisette, bu elbisenin birkaç dakikalığına bile olsa giyilmemesi gerektiğini söylüyor:

"Altmış yıllık bir malzeme, kumaş, dikiş ve pul payetten bahsediyoruz. Atacağınız her adım elbiseye zarar verecektir.

"Biri çıkıp da bu elbiseyi üzerine giyip merdivenlerden yukarı çıkacak cüreti gösteriyorsa, o zaman bu kıyafetin tarihine de duyarsız demektir ve bu durum beni çok sinirlendiriyor.

"Marilyn'ın elbisesinin canına okunduğuna inanamıyorum. Kalbim paramparça oldu. Dünyanın en pahalı elbisesini mahvettin Kim Kardashian."