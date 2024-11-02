Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gizemli kese, nehirde ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gizemli kese, nehirde ortaya çıktı

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gizemli kese, nehirde ortaya çıktı

Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir nehirde bulunan gizemli turuncu renkli kese, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Kesenin ne olduğuna dair çeşitli komplo teorileri ortaya atılırken garip yapının hermafroditler olan briyozoan kolonisi olduğunu belirten bilim insanları, "Burada ilk kez keşfedildiler. Bu yüzden çok özel bir hikaye" ifadelerini kullandı.

02.11.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir nehirde ortaya çıkan turuncu renkli bir kese, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çeşitli kullanıcılardan bu kesenin dinozor yumurtası olduğu iddiaları bile gündeme gelirken bilim insanları turuncu kesenin gizemini açıkladı. Bu ilginç yapının hermafroditler olan briyozoan kolonisine ait olduğu ve birkaç hayvanın bir araya gelmesiyle oluştuğu öğrenildi.

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gizemli kese, nehirde ortaya çıktı

"ÇOK ÖZEL BİR HİKAYE"

Hollanda'daki nehirdeki bir kanala takılan turuncu kesenin görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı. Yerel yayın kuruluşu AD'ye konuşan ekolog Anne Nijs Hollanda'da bu olgunun normalde yaşanmadığını dile getirerek "Burada ilk kez keşfedildiler. Bu yüzden çok özel bir hikaye" dedi.

Hermafroditlerin birbirine yapışarak koloninin oluştuğunu dile getiren ekolog Anne Nijs, "Büyük kese birkaç hayvanın bir araya gelmesiyle oluşur. Farklı koloniler daha sonra birbirine yapışabilir. Bir kesenin çapı 2 metre olabilir. Bunlar hızla yayılıyor" ifadelerini kullandı. Uzman, estetik açıdan rahatsız edici olan bu durumun hiçbir şekilde zararlı olmadığını da sözlerine ekledi. Aslen ABD'nin Doğu kıyılarından geldiği söylenen bu mikroskobik yaratıklar, 1883 yılı gibi erken bir tarihte Almanya'da bulunmuştu. Sun'ın haberine göre , geçen baharda Oklahoma'da bir küme görüldü ve bu durum sosyal medyada "uzaylı yumurta kabuğu" komplo teorilerine yol açmıştı.

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gizemli kese, nehirde ortaya çıktı

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Hollanda, Utrecht, Medya, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gizemli kese, nehirde ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
15:42 Kore gazisine büyük ayıp Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 18:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gizemli kese, nehirde ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.