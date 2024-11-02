Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gizemli kese, nehirde ortaya çıktı

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Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir nehirde ortaya çıkan turuncu renkli bir kese, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çeşitli kullanıcılardan bu kesenin dinozor yumurtası olduğu iddiaları bile gündeme gelirken bilim insanları turuncu kesenin gizemini açıkladı. Bu ilginç yapının hermafroditler olan briyozoan kolonisine ait olduğu ve birkaç hayvanın bir araya gelmesiyle oluştuğu öğrenildi.

"ÇOK ÖZEL BİR HİKAYE"

Hollanda'daki nehirdeki bir kanala takılan turuncu kesenin görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı. Yerel yayın kuruluşu AD'ye konuşan ekolog Anne Nijs Hollanda'da bu olgunun normalde yaşanmadığını dile getirerek "Burada ilk kez keşfedildiler. Bu yüzden çok özel bir hikaye" dedi.

Hermafroditlerin birbirine yapışarak koloninin oluştuğunu dile getiren ekolog Anne Nijs, "Büyük kese birkaç hayvanın bir araya gelmesiyle oluşur. Farklı koloniler daha sonra birbirine yapışabilir. Bir kesenin çapı 2 metre olabilir. Bunlar hızla yayılıyor" ifadelerini kullandı. Uzman, estetik açıdan rahatsız edici olan bu durumun hiçbir şekilde zararlı olmadığını da sözlerine ekledi. Aslen ABD'nin Doğu kıyılarından geldiği söylenen bu mikroskobik yaratıklar, 1883 yılı gibi erken bir tarihte Almanya'da bulunmuştu. Sun'ın haberine göre , geçen baharda Oklahoma'da bir küme görüldü ve bu durum sosyal medyada "uzaylı yumurta kabuğu" komplo teorilerine yol açmıştı.