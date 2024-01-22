Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, Türkiye saati ile 21.09'da, Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Sincan Uygur-Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR

Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek sokakları

DEPREM BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi.

HALK SOKAKLARA İNDİ

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek sokakları

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı. Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti.

İlk açıklamasında Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildiren USGS, daha sonra depremin merkez üssünü Çin'in Aykol kasabası olarak güncelledi.