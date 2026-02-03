Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca \'az ceza\' istedi!
03.02.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'deki bir olay, film sahnelerini aratmıyor. 58 yaşındaki bir kadın, sarhoş olan 50 yaşındaki kocasının cinsel organını kesip tuvalete attı. Olay Ağustos 2024'te Ganghwa Adası'ndaki Hwado-myeon bölgesinde bir kafede gerçekleşti. Kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek dehşet verici bir plan yaptı.

Güney Kore'de yaşanan olay, adeta bir film sahnesini aratmıyor. 58 yaşındaki bir kadın, sarhoş olan 50 yaşındaki kocasının cinsel organını kesip tuvalete attı. Ancak koca, mahkemeye başvurarak eşine hafif davranılmasını istedi.

Olay, Ağustos 2024'te Ganghwa Adası'ndaki Hwado-myeon bölgesinde bir kafede meydana geldi. Mahkeme kayıtlarına göre, koca kafede yalnız içki içerken uyuyakalmıştı. Kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek dehşet verici bir plan yaptı.

Kadının 40 yaşındaki damadı da işin içinde yer aldı. Kafeye girerek kocayı ip ve bantla bağladı. Daha sonra kadın, kocasına yaklaşık 50 bıçak darbesiyle saldırdı ve keskin bir aletle penisini kesti. Kadın, kopan cinsel organı kafedeki tuvalete atarak cerrahi olarak tekrar dikilmesini imkânsız hâle getirdi.

Mağdur, acil servisler tarafından hastaneye kaldırıldı ve ameliyat geçirdi. Hayatta kalmayı başardı, ancak hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi şekilde yaralandı.

Olayın ardından koca, eşine karşı uzlaşma sağladı ve mahkemeden merhamet istedi. Mahkeme, bu talebi göz önünde bulundurarak kadını 7 yıl hapis, damadı B'yi ise 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. İkili, Ocak ayında Incheon Bölge Mahkemesi'ne ayrı ayrı çıkarıldı.

Polis yetkilileri, kadının saldırıyı önceden planladığını ve kızını kocasını izlemek için kullandığını açıkladı. Çiftin kızı, babasını yasadışı şekilde GPS ile takip ettirdiği için 3 milyon KRW (yaklaşık 1.514 £) para cezasına çarptırıldı.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:57:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.