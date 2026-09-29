KKTC Başbakanı Üstel, gemi kazasında 2 kişi kimliklendi, bir naaşa daha ulaşıldı dedi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan 2 kişinin kimliklerinin belirlendiğini söyleyerek, "Bugün bir kişinin daha naaşına ulaşıldı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan 2 kişinin kimliklerinin DNA incelemeleri sonucu belirlendiğini açıkladı. Üstel, cesetlerden birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğunu bildirdi.

Bugün devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını kaydeden Üstel, kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla DNA çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Üstel, arama çalışmalarının devletin tüm imkanları kullanılarak sürdürüldüğünü vurgulayarak, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi; kayıp yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulundu.