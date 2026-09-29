KKTC Başbakanı Üstel, gemi kazasında 2 kişi kimliklendi, bir naaşa daha ulaşıldı dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Başbakanı Üstel, gemi kazasında 2 kişi kimliklendi, bir naaşa daha ulaşıldı dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Başbakanı Üstel, gemi kazasında 2 kişi kimliklendi, bir naaşa daha ulaşıldı dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hafta sonu cesetleri bulunan 2 kişinin kimliklerinin DNA ile belirlendiğini açıkladı. Üstel, bugün bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve arama çalışmalarının devletin tüm imkanlarıyla sürdüğünü belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan 2 kişinin kimliklerinin belirlendiğini söyleyerek, "Bugün bir kişinin daha naaşına ulaşıldı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan 2 kişinin kimliklerinin DNA incelemeleri sonucu belirlendiğini açıkladı. Üstel, cesetlerden birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğunu bildirdi.

Bugün devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını kaydeden Üstel, kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla DNA çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Üstel, arama çalışmalarının devletin tüm imkanları kullanılarak sürdürüldüğünü vurgulayarak, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi; kayıp yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA
Ünal ÜstelKıbrısGüncelDünyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
4. kattan düşen Aylin’in davasında korkunç iddia: Bacaklarımdan tutup aşağı attı 4. kattan düşen Aylin'in davasında korkunç iddia: Bacaklarımdan tutup aşağı attı
21:17
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
21:13
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
20:47
“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:54
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 21:34:54. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel, gemi kazasında 2 kişi kimliklendi, bir naaşa daha ulaşıldı dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei