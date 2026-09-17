KKTC Başbakanı Üstel, GKRY'nin silahlanmasına karşı Türkiye ile ortak tutum alıyor - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel, GKRY'nin silahlanmasına karşı Türkiye ile ortak tutum alıyor

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KKTC Başbakanı Üstel, GKRY\'nin silahlanmasına karşı Türkiye ile ortak tutum alıyor
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu 30 Eylül 2027'ye kadar uzatmasını kabul edilemez buldu ve GKRY'nin silahlanmasının Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlandırılmasının Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Yabancı askeri varlığının artması Ada'daki güvenlik dengeleri açısından dikkatle takip edilmesi gerekiyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin kararını 30 Eylül 2027'ye kadar uzatmasını kabul edilemez olduğunu bildirdi. Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, kararın KKTC açısından doğrudan bir milli güvenlik meselesi olduğunu kaydederek, Güney Kıbrıs'ın silahlanmasını kolaylaştıran adımların Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, Ada'daki stratejik dengeyi ve Doğu Akdeniz'deki istikrarı olumsuz etkilediğini savundu.

Doğu Akdeniz'de askeri hareketliliğin arttığını vurgulayan Üstel, GKRY'nin yeni silah sistemleri satın aldığını, İsrail yapımı hava savunma sistemleri kurduğunu ve İsrail ile Fransa'yla askeri iş birliğini geliştirdiğini aktardı. Üstel, Yunanistan'ın da savaş uçakları ve askeri unsurlarını Güney Kıbrıs'a konuşlandırdığını ileri sürerek, "Yabancı askeri varlığının artması Ada'daki güvenlik dengeleri açısından dikkatle takip edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rum yönetiminin mülkiyet konusunu da siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullandığını savunan Üstel, deniz yetki alanları, enerji kaynakları ve ulaşım yolları konusunda Doğu Akdeniz'de yeni bir güç mücadelesinin yaşandığına dikkati çekti. Üstel, hükümetin gelişmeleri Türkiye ile yakın koordinasyon içinde takip ettiğini belirterek, güvenlik riskleri, Doğu Akdeniz'de değişen askeri dengeler, GKRY'nin silahlanması ve 'Mavi Vatan'daki gelişmelerin Türkiye ile yapılan temaslarda ele alındığını bildirdi.

KKTC'nin güvenliği için gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ve tedbirlerin alındığını kaydeden Üstel, "Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi ile Türk askerinin Ada'daki varlığı bizim açımızdan vazgeçilmez. Kıbrıs Türk halkının güvenliği günlük siyasi tartışmaların üzerinde tutulmalı. UBP, egemen eşitlik, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin Ada'daki varlığı konusundaki politikasını sürdürecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
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