KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Holguin'in düşmanca ortam uyarısını paylaştı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Holguin'in düşmanca ortam uyarısını paylaştı

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Holguin\'in düşmanca ortam uyarısını paylaştı
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 'Güven Aşındırıcı Eylem ve İşlemler' kavramını yeni kullanmaya başladıklarını, güveni aşındıran eylem ve işlemleri muhataplara anlattıklarını açıkladı. Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin'in 'düşmanca bir ortamdan da doğmaz' yanıtını paylaştı.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "'Güven Aşındırıcı Eylem ve İşlemler' kavramını yeni kullanmaya başladık. Yeni Güven Artırıcı Önlemleri konuşurken, festival ve Barselona iptalleri, Kıbrıslı Türk temsilcilerin yabancı diplomatlarla görüşmesini engelleme girişimleri, Kıbrıslı Rum milletvekillerinin yoğun çabalarıyla Avrupa Parlamentosu'nda alınması sağlanan tek yanlı, tarafgir kararlar, mülkiyet ile ilgili tutuklamalar gibi konularda yapılan ve güveni olduğu kadarıyla da aşındıran eylem ve işlemleri muhataplarımıza anlatırken kullanıyoruz bu kavramı" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda yeni Güven Artırıcı Önlemler tartışılırken bir yandan da Güveni Aşındıran Eylem ve İşlemler'in sürdüğünü belirtti. Erhürman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'Güven Artırıcı (Yaratıcı) Önlemler' kavramını çok uzun bir süreden beri kullanıyoruz. 'Güven Aşındırıcı Eylem ve İşlemler' kavramını ise yeni kullanmaya başladık. Yeni Güven Artırıcı Önlemleri konuşurken, festival ve Barselona iptalleri, Kıbrıslı Türk temsilcilerin yabancı diplomatlarla görüşmesini engelleme girişimleri, Kıbrıslı Rum milletvekillerinin yoğun çabalarıyla Avrupa Parlamentosu'nda alınması sağlanan tek yanlı, tarafgir kararlar, mülkiyet ile ilgili tutuklamalar gibi konularda yapılan ve güveni olduğu kadarıyla da aşındıran eylem ve işlemleri muhataplarımıza (Sn. Genel Sekreter'e, kişisel temsilcisine, AB yetkililerine ve görüştüğümüz tüm diplomatlara) anlatırken kullanıyoruz bu kavramı."

Erhürman, ANKA Haber Ajansı'ndan Yusuf Kanlı'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'a birkaç gün önce, "Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk temsilcilerinin uluslararası temaslarını kısıtlamaya çalışırken ve Kıbrıs Türk tarafı güveni zedeleyen başka adımlar bulunduğunu bildirirken elverişli bir ortam yaratılabilir mi?" sorusunu yönelttiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Holguin şu yanıtı verdi: 'Kesinlikle hayır; çünkü bunlar zaten karmaşık olan meseleyi daha da karmaşık hale getiriyor. Müzakereler kendiliğinden ortaya çıkmaz; düşmanca bir ortamdan da doğmaz. Aksine, karşı tarafı ve onun varlığını anlamayı ve kabul etmeyi gerektirir. Bu konuyu özellikle son bir ayda müzakerecilerle birkaç kez görüştüm'. Bundan sonraki süreçler açısından da son derece önemli olan bu yanıtı bunca tartışmanın arasında kaynayıp gitmesin diye, buraya not düşmek istedim."

"Güven Aşındırıcı Eylem ve İşlemler" kavramı, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanlardaki varlığını kısıtlamaya ve iki toplum arasındaki güven ortamını zedelemeye yönelik tek taraflı adımlarını tanımlamak için kullanılıyor.

Kaynak: ANKA
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