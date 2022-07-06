Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar - Son Dakika
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Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar

06.07.2022 15:34

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde erkek arkadaş grubunun havai fişek eğlencesi şaşkına uğrattı. Erkeklerin kontrolü kaybetmesinin ardından havai fişekler yerde patlayınca, eşleri korkuya kapılıp olay bölgesinden kaçarak uzaklaştı.

Yurtdışındaki bir ülkede kaydedilen ve sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü, izleyenlerde hem korku hem de heyecan yarattı.

HAVAİ FİŞEK PATLATMAK İSTEDİLER

Bir grup erkek ve kadın, hem dinlenmek hem de eğlenmek için evlerinin önlerine oturdular. Ardından erkekler, eğlenmek adına satın aldıkları havai fişeklerini patlatmak için kolları sıvadı. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Havai fişeklerin yerde patlamasının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü. Ortalıkta çocukların da olduğu gözlenirken, alevlerin arasında kalan kadınlar, çocuklarını da yanlarına alarak can havliyle bölgeden uzaklaştı.

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Son Dakika Dünya Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar - Son Dakika


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