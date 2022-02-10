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Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı - Son Dakika

Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı

10.02.2022 13:21
Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı

Araştırmacılar, koku alma duyusunun cinsel davranışla ilgili çalışmalarda nadiren ortaya çıksa da, yine de cinsel sağlıkta bir faktör olabileceği sonucuna vardı.

Stockholm Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, keskin koku alma duyusu yakın ilişkilerde bağlılığı güçlendiren ve aynı zamanda sadakate katkıda bulunan bir rahatlık faktörü olarak tanımlandı.

KOKU ÇEKİCİLİK ÜZERİNDE ÇOK ETKİLİ

Dört yıl süren araştırmada, kendilerini iyi bir koku alma duyusuna sahip görenlerin daha iyi bir cinsel yaşama sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi. Stockholm Üniversitesi'nden psikoloji alanında doktorası olan Anna Blomkvist, ulusal yayın kuruluşu SVT'ye verdiği demeçte, "Kokunun çekicilik üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğuna inanıyorum ve bu konuda çok fazla araştırma yok, bu yüzden burada yapılacak iş vardı, yakın ilişkilerde çok şey ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

KOKU DUYGUSU GÜÇLÜ OLANLAR ŞANSLI

Sputnik'in haberine göre Blomkvist, "Cinsel ilişki sadece işitme, görme ve dokunma ile değil, bütünsel bir algı olarak koku alma duyusundan da etkilenir. Koku alma duyusu daha iyi olan kişiler, ilişkide daha fazla yer alabilir ve partnerinden daha fazla işaret alabilir" ifadelerini kullandı.

Dikkat çekici bir şekilde, araştırmada ayrıca koku alma duyusunun kişinin ilişkideki sadakatinde rol oynayabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, kokunun yakın ilişkileri etkilediği gerçeği, örneğin koronavirüs nedeniyle koku alma duyusunu kaybetmiş kişiler için önemli olabilir.

KAYBOLUNCA CİNSEL YAŞAM DA ETKİLENİR

Blomkvist, "Koku alma duyusunun kaybolması, yeme davranışlarından sosyal destek ve cinsel davranışlara kadar her şey yoluyla yakın ilişkileri de etkileyebilir" dedi.

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Cinsel İlişki, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı - Son Dakika Dünya


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