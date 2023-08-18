Kolombiya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü - Son Dakika

Kolombiya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü

Kolombiya\'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü
Son Güncelleme: 18.08.2023 16:06

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneydoğusundaki Cumaral bölgesinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonucunda birçok bina hasar gördü ve başkent sakinleri sokaklara döküldü.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneydoğusundaki Cumaral bölgesi yakınlarında dün meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, 1 kişinin öldüğü tespit edildi.

Bogota itfaiye birimi yetkilisi Paula Henao, dün meydana gelen ve Medellin ile Cali gibi çevre illerde de hissedilen depremde, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Henao, ölen kişinin deprem esnasında paniğe kapılarak bulunduğu binanın 7'nci katından atladığını kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Cumaral yakınlarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Deprem nedeniyle halk sokaklara döküldü

Deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılar, paniğe kapılan başkent sakinlerini sokaklara döktü.

Sarsıntı nedeniyle birçok binada hasar oluştu.

Bogota sakinlerinden Gonzalo Martin, "Her şey hareket ediyor ve insanlar kendilerini 'Sallanıyoruz, sallanıyoruz!' diye bağırarak dışarı atıyordu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Kolombiya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü - Son Dakika
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