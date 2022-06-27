Kolombiya'da düzenlenen boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribün çöktü: 4 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı - Son Dakika
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Kolombiya'da düzenlenen boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribün çöktü: 4 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

27.06.2022 09:59

Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmının çökmesi sonucu yaşanan olayda en az 4 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü.

ARENADAN KAÇAN BOĞALAR PANİĞE NEDEN OLDU

Yetkililer, meydana gelen olayda şimdiye kadar en az 4 kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı. Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor." denildi.

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Son dakika: Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı Son dakika: Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü
Kaynak: AA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da düzenlenen boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribün çöktü: 4 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da düzenlenen boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribün çöktü: 4 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı - Son Dakika
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