Kolombiya'da Madende Göçük: 7 Madenci Hayatını Kaybetti

22.09.2025 12:31
Kolombiya'da meydana gelen göçükte 7 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, oksijen yetersizliği nedeni.

Kolombiya'da 12 Eylül'de altın madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan 7 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Kolombiya'nın Cauca bölgesine bağlı Santander de Quilichao'daki bir altın madeninde 12 Eylül'de göçük meydana geldi. Göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 9'uncu gününde 7 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

MADENCİLERİN ÖLÜM NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ

Yetkililer, ilk belirlemeler göre, madencilerin oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdiklerini duyurdu. Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı verilerine göre, 2024'te maden kazaları nedeniyle 124 kişi hayatını kaybetti. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla ise yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

