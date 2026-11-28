Kolombiya'da silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) üç polisle birlikte kaçırdığı Anyi Jacome'nin 101 gün sonra ölü bulunduğu açıklandı. Acı haberi Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella sosyal medya hesabından duyurdu.

AA'nın aktardığına göre De la Espriella, Jacome'nin cansız bedeninin bulunduğunun teyit edilmesini "derin bir acıyla" öğrendiğini yazdı. 101 gün süren endişe ve belirsizliğin ardından gelen haberin aileyi ve bütün ülkeyi yasa boğduğunu belirten De la Espriella, ordu ve polis komutanlarına sorumluları yakalamak için Catatumbo bölgesinde ve Kuzey Santander'in geri kalanında bütün imkânları seferber etme talimatı verdi.

OCAÑA-CÚCUTA YOLUNDA KAÇIRILDILAR

Kolombiya gazetesi El País'in haberine göre Jacome, 17 Ağustos'ta Ocaña kentini Cúcuta'ya bağlayan yolun La Curva mevkisinde, üç polisle aynı araçta yolculuk ederken kaçırıldı.

Kaçırma eyleminin sorumluluğunu üstlenen ELN, daha sonra polislerin hayatta olduğunu gösteren görüntüler yayımlamıştı.

ÖRGÜTTEN RAKİP ÇETE İDDİASI

ELN, alıkoyduğu dört kişiyi eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) muhalif kanadına bağlı 33. Cephe ile bağlantılı olmakla suçlamıştı.

El País'e göre örgüt, Jacome'nin bölgede 33. Cephe'nin lideri olarak bilinen Andrey Avendaño'nun sevgilisi olduğunu da öne sürmüştü. Bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

ÜÇ POLİS HÂLÂ ÖRGÜTÜN ELİNDE

De la Espriella, ELN'nin elindeki üç polisin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını istedi.

Kolombiya Kamu Denetçiliği Kurumu da Jacome cinayetini kınayarak olayın aydınlatılması ve suçun soruşturulması çağrısında bulundu.