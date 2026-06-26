Kongo\'da Ebola Ölümleri 304\'e Ulaştı

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 304'e yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ebola salgınında 15 Mayıs'tan bugüne kadar doğrulanmış 1155 vaka kaydedildiği, 304 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ve tedavi gören 138 kişinin iyileştiği belirtildi. Açıklamada, 318 kişinin tedavisinin ise devam ettiği aktarıldı.