Kongo\'da Gizemli Hastalık Sebebiyle 79 Kişi Hayatını Kaybetti

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KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan 'gizemli' hastalık nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Cumhuriyeti'nin grip benzeri semptomlara neden olan 'gizemli' bir hastalık ortaya çıktı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hastalık nedeniyle 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin ise enfekte olduğunu açıkladı. Hastalarda ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, öksürük, nefes alma zorluğu ve kansızlık gibi semptomlar görüldüğü belirtildi.