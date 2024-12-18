KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde bir nehirde meydana gelen tekne kazasında 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mai-Ndombe eyaletindeki nehirde tekne battı. Eyalet Valisi Lebon Nkoso Kevani dün meydana gelen kazayla ilgili açıklamasında, yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknenin batması sonucu 2'si çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kevani kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Kongo'da Tekne Kazası: 22 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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