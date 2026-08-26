Kongo'daki Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika
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Kongo'daki Ebola Salgını Büyüyor

Kongo\'daki Ebola Salgını Büyüyor
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı 2.680'e yükseldi.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 680'e, doğrulanmış vaka sayısı ise 5 bin 584'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ebola salgınının, 6 eyalette 57 bölgeye yayıldığı bildirildi. Açıklamada, salgının başlangıcından itibaren 5 bin 584 vakanın doğrulandığı, hastalığa yakalanan 2 bin 680 kişinin hayatını kaybettiği ve 1215 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kongo'daki Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika

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