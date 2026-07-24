Kongo'daki Ebola Salgını Tehdit Altında - Son Dakika
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Kongo'daki Ebola Salgını Tehdit Altında

Kongo\'daki Ebola Salgını Tehdit Altında
24.07.2026 10:29
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Tedros, KDC'deki Ebola vakalarının gerçek sayısının iki katı olabileceğini açıkladı.

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınına ilişkin, devam eden çatışmaların bölgelere erişimi kısıtlaması nedeniyle gerçek vaka sayısının bilinenin iki katından fazla olabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınında yürütülen çalışmalara ve sahadaki zorluklara ilişkin sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında ilan edilen salgının başından bu yana 2 bin 500'den fazla vakanın rapor edildiğini, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 500'ü aşkın kişinin iyileştiğini hatırlatan Ghebreyesus, ölümlerin çoğunun tedavi merkezleri yerine doğrudan sivil yerleşim yerlerinde yaşandığına dikkat çekti. Salgınla mücadelede karşılaşılan en büyük engelin güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Güvensizlik ve aktif çatışmalar etkilenen bölgelere erişimi kısıtlamaya devam ettiği için, hastalığa yakalanan gerçek kişi sayısının iki katından fazla olabileceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Temaslı takibinin tespit edilen kişilerin yaklaşık yüzde 80'ine ulaşmasına rağmen ekiplerin her bölgeye giremediğini, hastaları teşhis edemediğini ve müdahale ekiplerinin her yere ulaştırılamadığını belirten Ghebreyesus, kaydedilen ilerlemelere karşın salgının yayılımının müdahale hızını aştığını kaydetti.

"KDC HALKININ BARIŞA İHTİYACI VAR"

Salgınla mücadelede, İturi bölgesindeki bulaşmayı azaltmanın ve yeni etkilenen eyaletlerde kapasiteyi hızla artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Ghebreyesus, acil ihtiyaç duyulan insani koridorun açılması için ateşkese yönelik siyasi adımların atılması gerektiğini bildirdi. Teknik zorlukların yanı sıra siyasi çözüme de ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Ghebreyesus, "KDC halkı bu salgınla tek başına yüzleşemez. Uluslararası toplumun sürekli desteğine ve her şeyden önemlisi barışa ihtiyaçları var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kongo'daki Ebola Salgını Tehdit Altında - Son Dakika

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