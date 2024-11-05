Kongre Binası\'nda Tutuklama

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ABD Kongre Binası polisi, ziyaretçi merkezinde meşale ve işaret fişeği taşıyan bir kişiyi tutukladığını duyurdu.

ABD Kongre Binası polisi, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nin kapatıldığını ifade etti. Açıklamada, "Görevlilerimiz az önce Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'ndeki tarama sürecimiz sırasında durdurulan bir adamı tutukladı. Adam yakıt kokuyordu, elinde bir meşale ve işaret fişeği vardı. Biz soruşturmayı sürdürürken Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi bugün için turlara kapatıldı. Elimizden geldiğince daha fazla bilgi vereceğiz" denildi.