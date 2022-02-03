Koronavirüs salgınının en ilginç etkisi ABD'deki emekli bir adamda ortaya çıktı. Hastalığa yakalandıktan sonra bir süre tedavi gören adam, testislerinde yaşanan değişim nedeniyle doktora başvurdu.
Doktorlar, adamın testisindeki değişimi fark etmelerinin ardından hemen özel bir oda hazırlayıp hastaı bu odaya nakletti. Ardından da görüş almak için başhekimin odasında bir toplantı düzenlendi.
Fakat bir süre sonra işler daha da kötüye gitti ve adamın testisinin üzerindeki deri patladı. Hemen ameliyata alınan adam, uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Hastane personelinin de ilginç vakayla yakından ilgilendikleri öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu - Son Dakika Dünya