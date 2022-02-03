Üye Girişi
Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu - Son Dakika

Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu

03.02.2022 18:30
Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 72 yaşındaki emekli adamın koronavirüs tedavisi gördüğü esnada testisleri patladı. Doktorların bile büyük şaşkınlık yaşadığı vaka ile ilgili başhekime başvuruldu. Ameliyata alınan adamın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Koronavirüs salgınının en ilginç etkisi ABD'deki emekli bir adamda ortaya çıktı. Hastalığa yakalandıktan sonra bir süre tedavi gören adam, testislerinde yaşanan değişim nedeniyle doktora başvurdu.

ACİLEN TEDAVİYE ALDILAR

Doktorlar, adamın testisindeki değişimi fark etmelerinin ardından hemen özel bir oda hazırlayıp hastaı bu odaya nakletti. Ardından da görüş almak için başhekimin odasında bir toplantı düzenlendi.

TESTİSLERİ PATLADI

Fakat bir süre sonra işler daha da kötüye gitti ve adamın testisinin üzerindeki deri patladı. Hemen ameliyata alınan adam, uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Hastane personelinin de ilginç vakayla yakından ilgilendikleri öğrenildi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Doktora, Emekli, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
17:59 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil
17:58 "Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye geri döndü! Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı
17:57 Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü
17:21 TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!
17:16 Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi
17:07 ABD'nin öldürdüğü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin gerçek adı ve hayatı!
17:05 Gedson Fernandes'ten canlı yayında büyük sürpriz!
16:47 Edirne'de ilkokulun kayıp köpeği Zeytin bulundu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 18:35:26. #1.13#
SON DAKİKA: Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement