Üye Girişi
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var - Son Dakika

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

09.11.2021 16:40
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

Koronavirüs salgını, genelevlerin de kapanmasına sebep oldu. Avustralya'da bu durumdan şikayetçi olan genelev çalışanları ve sahipleri, aşılama oranlarının yükseltilerek genelevlerin yeniden eski günlerine kavuşması için aşılama kampanyası başlattı. Kampanyaya ilk destek veren ismin bir Türk olması dikkat çekti.

Dünya genelinde birçok iş kolunu etkileyen koronavirüs salgınından genelevler de nasibini aldı. Yaklaşık 1 yıldan bu yana müşterilerinde ciddi azalma meydana gelen genelevler, salgının bir an önce bitmesini istiyor. Bu kapsamda Avusturya'da, ilginç bir kampanyaya imza atıldı. Viyana kentinde bir genelev, müşterilerine koronavirüs aşısı yapmaya başladı. Kampanyaya kapsamında aşı yaptıran ilk kişi bir Türk oldu.

DÜŞÜK AŞILAMA İŞLERİNİ ETKİLEDİ

Düşük aşılama oranları nedeniyle müşteri sayısındaki azalmanın ardından gelirini artırmaya çalışan genelev, aşı yaptıranlara 30 dakikalık ücretsiz sauna imkanı sunmaya karar verdi. Sauna hizmeti, normal şartlarda 40 euroya sunuluyor. Şimdiye kadar yaklaşık nüfusun yüzde 65'inin aşılandığı ülkede, aşılanmamış kişilerin eğlence mekanlarına girmesini yasaklayan yeni kurallar getirilmiş durumda.

"GELİRLERİMİZ ÇOK DÜŞTÜ"

Genelevden yapılan açıklamada, kampanyanın 1 Kasım'da başladığı belirtildi. "Pandemi nedeniyle müşterilerde yüzde 50 düşüş kaydettik. Bu girişimle müşteri sayısının tekrar artmasını umuyoruz." denildi. Söz konusu karar, Avusturyalı yetkililerin dün aşısız insanlar için yeni kurallar uygulamak için polis kontrollerini artıracaklarına dair duyurunun ardından geldi. Hükümet, aşısızları aşı yaptırmaya teşvik etmek için dört haftalık bir geçiş dönemi öngörüyor.

İLK GİDEN BİR TÜRK

Öte yandan aşı kampanyasının ardından geneleve ilk giden, 30 yaşındaki Erhan isimli kişi oldu. Karar için "harika" diyen Erhan, "Aksi halde dürüst olmak gerekirse aşı olmazdım" diye konuştu.

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

Avusturya, Viyana, Türk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı 16:36 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor 16:26 Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi 16:10 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi
Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim 15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! 13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!

Son Dakika Haberleri
16:37 Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım
16:35 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı
16:31 Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu
16:26 Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor
16:23 Metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:18 Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor
16:10 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi
16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
15:44 Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım         
16:38
Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu         
16:32
Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor         
16:19
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 16:47:40. #1.13#
SON DAKİKA: Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement