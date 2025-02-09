Kosova\'da Genel Seçimler Başladı

Dünya

KOSOVA'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Kosovalı seçmenler, ülke genelindeki 941 merkezde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. 1 milyon 970 bin 944 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 28 siyasi oluşumdan 1280 aday, Kosova'nın 120 sandalyeli meclisinde milletvekili olabilmek için yarışıyor.

Oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.