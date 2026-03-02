Kral Abdullah ve Trump Görüştü - Son Dakika
Kral Abdullah ve Trump Görüştü

Kral Abdullah ve Trump Görüştü
02.03.2026 23:49
Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Trump ile telefon görüşmesinde bölgedeki barış için gerilim azaltma çağrısı yaptı.

ÜRDÜN Kralı 2'nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2'nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre Kral Abdullah, bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi ile barışın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı ve sürdürülebilir gerilimi azaltma çabasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

