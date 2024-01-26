Kral Charles III, Genişlemiş Prostatı İçin Ameliyat Olacak

Buckingham Sarayı'ndan gelen son açıklamaya göre, Kral Charles III, genişlemiş prostatı için "düzeltici bir operasyon" geçirmek üzere Londra'daki özel bir hastaneye yatırıldı. 75 yaşındaki kralın tedavisi, Prenses Diana'nın da ameliyat geçirdiği Londra Kliniği'nde gerçekleştirilecek. Kral, hastaneye gitmeden önce, yaklaşık iki hafta süren hastanede yatan gelini Kate Middleton'u ziyaret etti.

Charles, 17 Ocak'ta bir kontrol muayenesinde genişlemiş prostat teşhisi aldıktan sonra, planlanan işlemlerini iptal edip dinlenmeye çekildi. Saray açıklamasında, kralın teşhisinin halk sağlığı farkındalığına olumlu bir etkisi olduğu ve bu durumdan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Kralın sağlık durumuyla ilgili yapılan bu duyuru, erkeklerin genel sağlıkları için prostat kontrolünün önemine dikkat çekmek amacıyla bir fırsat olarak görülmektedir.