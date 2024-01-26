 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kral Charles III, Genişlemiş Prostatı İçin Ameliyat Olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kral Charles III, Genişlemiş Prostatı İçin Ameliyat Olacak

Buckingham Sarayı'ndan gelen son açıklamaya göre, Kral Charles III, genişlemiş prostatı için "düzeltici bir operasyon" geçirmek üzere Londra'daki özel bir hastaneye yatırıldı. Kralın tedavisi, Prenses Diana'nın da ameliyat geçirdiği Londra Kliniği'nde gerçekleştirilecek.

Kral Charles III, Genişlemiş Prostatı İçin Ameliyat Olacak
26.01.2024 - 14:19,  Güncelleme: 14:24
Abone Ol

Buckingham Sarayı'ndan gelen son açıklamaya göre, Kral Charles III, genişlemiş prostatı için "düzeltici bir operasyon" geçirmek üzere Londra'daki özel bir hastaneye yatırıldı. 75 yaşındaki kralın tedavisi, Prenses Diana'nın da ameliyat geçirdiği Londra Kliniği'nde gerçekleştirilecek. Kral, hastaneye gitmeden önce, yaklaşık iki hafta süren hastanede yatan gelini Kate Middleton'u ziyaret etti.

Charles, 17 Ocak'ta bir kontrol muayenesinde genişlemiş prostat teşhisi aldıktan sonra, planlanan işlemlerini iptal edip dinlenmeye çekildi. Saray açıklamasında, kralın teşhisinin halk sağlığı farkındalığına olumlu bir etkisi olduğu ve bu durumdan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Kralın sağlık durumuyla ilgili yapılan bu duyuru, erkeklerin genel sağlıkları için prostat kontrolünün önemine dikkat çekmek amacıyla bir fırsat olarak görülmektedir.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Birleşik Krallık, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kral Charles III, Genişlemiş Prostatı İçin Ameliyat Olacak - Son Dakika


14:52
Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02
Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var

Son Dakika
14:52 Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
13:30 Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kral Charles III, Genişlemiş Prostatı İçin Ameliyat Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement