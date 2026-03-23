Kremlin: İran'a Saldırılar Tehlikeli
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kremlin: İran'a Saldırılar Tehlikeli

Kremlin: İran'a Saldırılar Tehlikeli
23.03.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peskov, İran'daki nükleer santrallere yapılacak saldırıların telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, " İran'daki nükleer santrallere saldırıların düzenlenmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların sürdürülmesi ihtimaliyle ilgili değerlendirmede bulunan Peskov, "Elbette, bu eğilim devam ederse, çok büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacak. Bununla ilgili Amerikan tarafına gerekli sinyaller veriliyor. Nükleer tesislere yönelik saldırıları, son derece tehlikeli olarak değerlendiriyoruz. Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Rusya, Buşehr nükleer santraliyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile sürekli diyalog halinde" ifadelerini kullandı.

Peskov açıklamasında, Orta Doğu'daki son duruma değinerek, gerilimi yatıştırmaya katkıda bulunabilecek tek yolun siyasi ve diplomatik çözüm olduğunu söyledi.

Rusya'nın ABD'ye, İran ve Ukrayna'ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu iddiasına ilişkin ise Peskov, "Bu doğru olmayan bir bilgi" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyareti konusunda da "Diplomatik kanallar aracılığıyla tarihler üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz gerçekleşebilecek" dedi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Kremlin, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:42:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.