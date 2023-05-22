Kriz geçiren hastanın yanlışlıkla yuttuğu takma diş ciğerine saplandı - Son Dakika
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Kriz geçiren hastanın yanlışlıkla yuttuğu takma diş ciğerine saplandı

Kriz geçiren hastanın yanlışlıkla yuttuğu takma diş ciğerine saplandı

22.05.2023 22:39

ABD'de ismi bilinmeyen 22 yaşındaki bir adam, geçirdiği epilepsi nöbetinden sonra yaşadığı sorunlar sebebiyle hastaneye yatırıldı. Ölümden dönen genç adamın hastanede çekilen röntgen görüntülerinde, takma gümüş dişlerinin ciğerine saplandığı fark edildi. Doktorların bile şaşıp kaldığı olayda hasta, uygulanan tedavinin ardından taburcu edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde yaşayan epilepsi hastası genç adam, geçirdiği nöbetin ardından baş gösteren ağır öksürük ve hırıltı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. 22 yaşındaki adamın çekilen röntgeninde akciğer hava yolunda sıkışmış yaklaşık 4 santimlik takma diş bulunduğu fark edildi.

Doktorlar, hızla bronoskopi yaparak esnek bir tüp yardımıyla sahte dişi çıkardı. Operasyon sırasında bronkospazm (akciğer hava yolundaki kasların sıkışması) yaşayan adam, uygulanan steroit tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Epilepsi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kriz geçiren hastanın yanlışlıkla yuttuğu takma diş ciğerine saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kriz geçiren hastanın yanlışlıkla yuttuğu takma diş ciğerine saplandı - Son Dakika
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