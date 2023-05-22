Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde yaşayan epilepsi hastası genç adam, geçirdiği nöbetin ardından baş gösteren ağır öksürük ve hırıltı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. 22 yaşındaki adamın çekilen röntgeninde akciğer hava yolunda sıkışmış yaklaşık 4 santimlik takma diş bulunduğu fark edildi.
Doktorlar, hızla bronoskopi yaparak esnek bir tüp yardımıyla sahte dişi çıkardı. Operasyon sırasında bronkospazm (akciğer hava yolundaki kasların sıkışması) yaşayan adam, uygulanan steroit tedavisinin ardından taburcu edildi.
Son Dakika › Dünya › Kriz geçiren hastanın yanlışlıkla yuttuğu takma diş ciğerine saplandı - Son Dakika