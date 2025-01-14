Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir - Son Dakika
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Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

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Los Angeles'ta devam eden yangınlar nedeniyle içme sularına kimyasal maddeler karışabileceği konusunda uzmanlar uyarıda bulundu. Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının ağır hasar görmesine yol açtığını ve bu durumun içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde kül, duman, kurum ve diğer kalıntıların su şebekelerine girebileceğini belirtti.

14.01.2025 21:39  Güncelleme: 22:04
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Devam eden yangınlar nedeniyle kabusu yaşayan Los Angeles'ta içme sularına zehir karışmış olabilir.

BİNLERCE HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles'ta yangınlar 8'inci gününde sürerken, uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.

İÇME SULARINDA BÜYÜK TEHLİKE

Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının "ağır" hasar görmesine yol açtığını belirterek, içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde "kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazların" su şebekelerine girebileceğini kaydetti.

"ZEHİRLİ OLABİLİR" UYARISI

Yapı malzemelerindeki kimyasal olarak tasarlanmış sentetiklerin yandıktan sonra partikül ve gaz salımı yaptığını söyleyen Whelton, bu elementlerin özellikle "zehirli" olabileceğine dikkati çekti.

California Üniversitesi'nden Greg Pierce ise yangın esnasında su sistemlerindeki basıncın azalmasıyla toksinlerin suya karışabileceğini vurgulayarak, elektrik kesintilerinin de bu basınç kaybına sebep olabileceğine işaret etti.

Pierce, "Yangın durumunda tüm su sistemine güç beslemesini sürdürmek imkansız olmasa da gerçekten zordur." diye konuştu.

YANGINLAR 8. GÜNÜNDE

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Küle dönen Los Angeles\'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
Kaynak: AA

Los Angeles, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Tanrı Yardımcınız Olsun 5 50 Yanıtla
  • Murat Sert:
    gule gule amerıka 46 1 Yanıtla
  • Erkan Durak:
    Alma mazlumun ahını çekersin aheste aheste 34 0 Yanıtla
  • Türk Selçuk:
    Putlar korusun tıh tih tıh 20 1 Yanıtla
  • Aeyy6800:
    rüzgarın çok ateşin bol olsun 4 0 Yanıtla
  • fkıdkfkf:
    alma mazlumun ahını 2 0 Yanıtla
  • Fatih Keskin:
    Yangınınız bile kurgu çıktı. Millet Los Angeles’tan video atıyor hiçbir şeyin olmadığına dair. İnanmayanlar Gökhan Özen’in 13.01.2025 tarihli videosunu izleyebilir. 0 1 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Hoş 0 0 Yanıtla
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