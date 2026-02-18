ABD'nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana gelen 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. ABD'nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldiği bildirildi.
Colorado polisi, kazanın yerel saatle 10.00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandığını açıkladı. 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda bazı araçların yoldan çıktığı belirtildi. Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, kazada farklı araçlardaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin de yaralandığını kaydederek, "Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı" dedi.
Son Dakika › Dünya › Kum Fırtınası Zincirleme Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?