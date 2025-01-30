İSVEÇ'te Kuran-ı Kerim yakma eylemleri gerçekleştiren Salwan Momika'nın, vurularak öldürüldüğü açıklandı.
İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelen 38 yaşındaki Salwan Momika, dün gece Södertälje kentindeki evinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. İsveç polisi, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Kuran-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem'in nefret suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanmaları 16 Ocak'ta başladı.
Son Dakika › Dünya › Kuran-ı Kerim Yakma Eylemleriyle Gündeme Gelen Salwan Momika Öldürüldü - Son Dakika
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