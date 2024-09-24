Kurtulmuş, Moskova Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum."