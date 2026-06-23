Kurtulmuş, TÜRKPA\'yı Ziyaret Etti

KURTULMUŞ, TÜRKPA GENEL SEKRETERLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Ramil Hasan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Türk Devletleri Teşkilatının parlamenter asamblesi olan TÜRKPA'nın, Türk devletleri arasındaki dayanışma ve iş birliğine sunduğu katkıları memnuniyetle takip ediyoruz. Asamblemiz çok büyük mesafe almış, uluslararası camiada adından söz edilen bir parlamenter asamble haline gelmiştir. Bu önemli çatı altında görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.