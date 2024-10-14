Kurtulmuş ve Galibaf'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Dünya

Kurtulmuş ve Galibaf'dan İşbirliği Vurgusu

Kurtulmuş ve Galibaf\'dan İşbirliği Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İranlı mevkidaşı Galibaf ile görüşerek bölgesel işbirliğini geliştirmeyi önerdi.

14.10.2024 18:03
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Bagher Galibaf ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolararası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrinde, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Bagher Galibaf ile görüştü. Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'ndeki görüşmede, iki dost ve kardeş ülke olarak bölgesel gelişmelere ilişkin karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in hedefinin sadece Gazze ve Filistin olmadığını, İsrail'in daha bölgesel ve büyük bir saldırının peşinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, dini bir fanatizmle hareket eden Netanyahu hükümetinin, kıyamet savaşından bahsederek saldırıları daha üst bir seviyeye taşımak istediğini kaydetti.

'İSRAİL İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI'

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki başvurusuyla hem Filistin hem İsrail için yeni bir dönemin başladığına inandığını vurgulayan Numan Kurtulmuş, bu sayede uluslararası alanda dokunulamayan İsrail'e dokunulduğunu ve Uluslararası Adalet Divanı kayıtlarına 'soykırım' ifadesinin girmesiyle İsrail'in köşeye sıkıştığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu uzun mücadele sürecinde İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştırılması, İslam ümmetinin birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, Filistin meselesinin sadece Müslümanların değil, insanlığın ortak bir meselesi haline dönüştürülmesi başlıklarındaki üç alan yoğunlaşmak gerektiğinin altını çizdi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf ise 19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni ve İran'da cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılması ve Türkiye'nin kendilerine verdikleri birliktelik mesajları nedeniyle teşekkür etti. Galibaf, ayrıca, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, dün İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) istişare toplantısında, bugün de PAB 149. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dolayısıyla da teşekkürlerini iletti.

21. yüzyılın en büyük meselelerinden birinin siyonist rejimin Filistin ve Gazze'de yaptıkları olduğunu söyleyen Galibaf, Filistin meselesinin siyasi, güvenlik, ticari boyutları olan bölgesel ve küresel bir mesele haline geldiğini ifade etti.

Öte yandan Galibaf, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a İran'a davetini iletti.

Kaynak: DHA

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