Kuveyt Emiri ABD Komutanıyla Buluştu

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Katar'a ziyaret öncesine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Cooper ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi. Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah es-Sabah'ın da katıldığı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.