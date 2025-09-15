KUVEYT Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar ziyareti öncesinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldi.
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Katar'a ziyaret öncesine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Cooper ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi. Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah es-Sabah'ın da katıldığı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Son Dakika › Dünya › Kuveyt Emiri ABD Komutanıyla Buluştu - Son Dakika
