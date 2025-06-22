ABD\'de kasırga: 3 ölü

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde etkisini gösteren kasırga nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kasırganın Kuzey Dakota'daki bir havaalanında ise hasara yol açtığı belirtildi.

YETKİLİLER HALKI UZUN ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI HAZIR OLMALARI İÇİN UYARDI

Ulusal Hava Durumu Servisi Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Dakota, Minnesota ile Wisconsin eyaletlerinin kuzey kesimlerinde şiddetli dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın geniş çapta hasara yol açtığı duyuruldu. Yetkililer, bölgede yaşayanlara uzun elektrik kesintilerine hazır olmaları uyarısı yaptı.