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Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak - Son Dakika

Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak

17.12.2021 10:13

Kuzey Kore'de eski lider Kim Jong-il'in ölümünün 10. yıldönümü sebebiyle 11 gün boyunca yas var. Bu süre zarfında ülkede alkol alınmayacak, alışveriş yapılmayacak hatta gülünmeyecek.

1994'ten 2011'e kadar Kuzey Kore'nin ikinci yüksek lideri olan Kim Jong-il'in ölüm yıldönümü nedeniyle yas tutulmaya başlandı. 70 yaşında vefat eden Jong-il için normalde on gün yas tutulsa da ölümünün onuncu yıl münasebetiyle bu yıl fazladan 24 saat daha eklendi.

GÜLMEK DE YÜKSEK SESLE AĞLAMAK DA YASAK

Kuzeydoğu sınır kenti Sinuiju'dan Radio Free Asia'ya konuşan bir kişi, ''Bu süre zarfında alkol almamalıyız, gülmemeliyiz ve etkinliklere katılmamalıyız. Geçmişte yas döneminde içki içen birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlular olarak muamele gördü. Aldılar ve bir daha hiç görülmediler. Yas dönemine denk gelen insanlar kendi doğum günlerini bile kutlayamazlar, ailelerinden biri ölse bile yüksek sesle ağlayamazlar'' dedi.

HALK, SÜRENİN KISALTILMASINI İSTİYOR

Kaynağa göre halk, Kim Jong-il'in yas süresinin, Kim Il-sung'un yas süresi gibi bir haftaya kısaltılmasını isterken yaşayan insanların iki insanın yasını ömür boyunca tutmak zorunda kalmaktan şikayet ettikleri belirtildi.

Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak

Kuzey Kore, Alkol, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak - Son Dakika
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