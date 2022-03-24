Kuzey Kore yasağa rağmen kıtalararası balistik füze denemesi yaptı - Son Dakika

Güney Kore ve Japonya'nın yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler tarafından konulan yasağa rağmen 2017'den bu yana ilk kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.

Japon yetkililer, füzenin 1100 kilometre uçtuğunu tahmin ediyor.

Füze bir saatten fazla uçtuktan sonra Japonya açıklarına düştü.

Kıtalararası balistik füzeler, standart bir hat üzerinde binlerce kilometre uçabiliyor ve teorik olarak ABD'ye ulaşması mümkün.

Japon yetkililer, bugün denenen füzenin Kuzey Kore'nin beş yıl önce denediği füzeden daha yeni ve daha güçlü göründüğünü bildirdi.

Kuzey Kore'nin son haftalarda yaptığı füze denemelerini artırdığı dikkat çekiyor.

Pyongyang bunlardan bazılarının fırlatılan uydular olduğunu söylüyor, ancak ABD ile Güney Kore ise kıtalararası bir balistik füze sisteminin parçalarının denendiği görüşünde.

Güney Kore'den karşılık

Güney Kore de bu son denemeye, karadan, havadan ve denizden beş füze denemesi yaparak karşılık verdi.

ABD ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının "arsızca ihlali" olarak gördüğü füze denemesini kınadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Diplomasi kapısı kapanmadı, ancak Pyongyang'ın istikrarsızlık yaratan eylemlerine derhal son vermesi gerek" dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in de son füze denemesini kınadı.

ABD ile Güney Kore, geçen haftalarda da Kuzey Kore'nin bir kıtalararası füze deneyeceği yolunda uyarıda bulunmuşlardı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin 16 Mart'ta da bir füze fırlattığını, füzenin kalkıştan kısa bir süre sonra patlamış göründüğünü bildirmişti.

Nükleer erişimi artırma girişimi

Seul'deki Ewha Üniversitesi'nden Profesör Leif-Eric Easley, Kuzey Kore'deki Kim Jong-un rejiminin sadece Güney Kore'yi tehdit etmeyi değil, nükleer erişim gücünü ABD'yi de kapsayacak şekilde artırarak, Washington'u müttefiklerinin yardımına koşmaktan caydırmayı hedeflediğini söylüyor.

Profesör Easley'e göre, Kuzey Kore, Güney'e karşı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi büyük bir saldırı başlatma noktasında değil. Ancak Pyongyang'ın amacı, meşru müdafaayı aşıyor ve Asya'daki güvenlik dengelerini değiştirmeyi hedefliyor.

Mevcut yaptırımlar da bazı ülkelerin gevşek davranması yüzünden fazla etkili olmuyor.

Birleşmiş Milletler Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer füze denemesi yapmasını yasaklıyor.

BM daha önceki denemelerden sonra yaptırım uyguladı.

2018'de Kim Jong-un, dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ardından uzun menzilli balistik füze ve nükleer denemeleri durdurdu.

Ancak 2020'de o zaman verdiği sözün artık kendisini bağlamadığını açıkladı.

2017'deki deneme

Kuzey Kore 2017'de, Hwasong-12 adında yüksekliği 4500 kilometreye ulaşan bir kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.

Menzili 8000 kilometreyi bulan Hwasong-14 ile potansiyelini daha da arttırdı.

Sadece ABD, Rusya ve Çin'in elinde bu menzile sahip kara füzeleri bulunuyor.

Uzmanlar 2017'de denenen füzenin ABD'ye ulaşabilecek menzilde olduğunu tahmin ediyorlar.

Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin Punggye-ri'deki nükleer deneme tesislerinde faaliyetlerin arttığını gösteriyordu.

Bu da Kuzey Kore'nin nükleer silah ve uzun menzilli füze denemelerine başlayacağı kaygılarını artırıyor.

Punggye-ri'deki tesis, 2018'de, Kuzey Kore lideri Kim'in tüm nükleer denemelere son vereceğini söylemesinden sonra havaya uçurulmuştu.