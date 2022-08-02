Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı - Son Dakika
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Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı

02.08.2022 09:49

Kuzey Şili'deki bir bakır madeninin yakınında kendiliğinden açılan 200 metrelik dev çukur, bölgede büyük endişeye sebep oldu. Ekipler, çukurun doğal bir olay sonucu açılmış olabileceğini üzerinde dururken araştırmalar da devam ediyor.

Alcaparrosa'daki Kanada Lundin Madencilik sahası yakınında kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur, önce jeoloji uzmanlarının daha sonra da haberi duyan herkesin ilgisini çekti. Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi tarafından görevlendirilen profesyonel ekip hemen çalışmalara başladı.

HALK AÇISINDAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Maden yetkilileri, bölgede çalışmalarının olmadığını ve çukurun kendilerinden kaynaklı olarak açılmayacağını ifade etti. Ayrıca çukurun halkın yaşadığı bölgeden en az 600 metre uzakta olduğu ve bu nedenle insanların hayatını olumsuz etkilemediğini aktardı.

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ARAŞTIRMALARDAN SONRA BELLİ OLACAK

Çukurun nasıl açıldığı ise ekiplerin gerçekleştireceği çalışmaların ardından belli olacak. Ekipler, çukurun doğal bir olay sonucu açılmış olabileceğini de ifade ediyor.

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SON DAKİKA: Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı - Son Dakika
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