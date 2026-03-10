Laricani: Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır - Son Dakika
Laricani: Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır

Laricani: Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır
10.03.2026 17:08
Laricani: Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır
Laricani, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Laricani'ye göre, boğazdaki durum savaş kışkırtıcıları için 'acı boğaz' olacak. Bu durum, bölgedeki güç dengelerini ve uluslararası ilişkileri etkileyebilir.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin ABD-İsrail bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HÜRMÜZ, ACI BOĞAZI OLACAKTIR"

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hürmüz Boğazı, ya herkes için barış ve refah boğazı olacak ya da savaş kışkırtıcıları için yenilgi ve acı boğazı olacaktır." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Ali Laricani, Güvenlik, Güncel, Dünya, Refah, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Laricani: Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır - Son Dakika

