Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı - Son Dakika
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Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı

31.08.2022 19:20

ABD'nin Las Vegas eyaletinde tatil yapan adam, havuzda kafasını yana çevirince büyük şaşkınlık yaşadı. Kendisine birebir benzeyen başka bir adamla karşılaşan kişi bu anı ölümsüzleştirmek istedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Herkesten iki tane olduğu doğru galiba" şeklinde yorumlar yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde kaydedilen bir fotoğraf, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Otelin havuzunda yüzen bir adam, arkadaşının kendisini fotoğrafladığı sırada kafasını kaldırdı ve yan tarafa baktı.

TIPATIP KENDİSİNE BENZİYOR

Ancak bir gariplik vardı. Çünkü hemen yanındaki adam, tıpatıp kendisine benziyordu. Arkadaşından bu anı ölümsüzleştirmesini istedi ve sosyal medyayı ayağa kaldıran o fotoğraf ortaya çıktı.

"GALİBA DOĞRU"

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafı gördüklerinde hayrete düşerek, çok sayıda yorumda bulundu. Kullanıcılar fotoğrafa, "Herkesten iki tane olduğuna inanmaya başladık" gibi notlar düştü.

İşte o fotoğraf:

Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf! Tam halindeki ayrıntı herkesi hayret ettirdi
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Sosyal Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı - Son Dakika
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