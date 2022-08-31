Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde kaydedilen bir fotoğraf, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Otelin havuzunda yüzen bir adam, arkadaşının kendisini fotoğrafladığı sırada kafasını kaldırdı ve yan tarafa baktı.
Ancak bir gariplik vardı. Çünkü hemen yanındaki adam, tıpatıp kendisine benziyordu. Arkadaşından bu anı ölümsüzleştirmesini istedi ve sosyal medyayı ayağa kaldıran o fotoğraf ortaya çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafı gördüklerinde hayrete düşerek, çok sayıda yorumda bulundu. Kullanıcılar fotoğrafa, "Herkesten iki tane olduğuna inanmaya başladık" gibi notlar düştü.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Dünya › Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı - Son Dakika