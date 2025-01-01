ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu resmen devralacak olan Donald Trump'ın göreve gelmesine sayılı günler kala ülkede üst üste olaylar meydana geliyor. New Orleans kentindeki terör saldırısı sonrasında bu kez Las Vegas'ta, Trump International Hotel'in girişinde patlama gerçekleşti.
Yerel basının aktardığına göre, Las Vegas'ta bulunan Trump International Hotel yakınlarında meydana gelen patlama, şehri alarma geçirdi. Ciddi bir karışıklığa yol açan patlamanın ardından gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İlk belirlemelere göre patlama bir araba yangınından kaynaklanıyor. Patlama sırasında otelde bulunan bir müşteri, yangından birkaç dakika önce otel girişinin yakınlarına park edilmiş bir Tesla Cybertruck'ı gösteren video paylaştı. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, tahliye işleminin ardından otoparkta bekleyen konuklar yer alıyor.
Olayın kesin nedeni henüz netlik kazanmasa da yetkililer, patlamanın ardından bir terör eyleminin yatıyor olma olasılığını araştırıyor.
Son Dakika › Dünya › Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama - Son Dakika
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