Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama - Son Dakika
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Dünya

Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama

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ABD'de New Orleans'daki kentinde gerçekleşen terör saldırısının ardından bu kez Las Vegas'ta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde patlama yaşandı. İddialara göre otelin girişinde park halinde bulunan ve Elon Musk tarafından üretilen bir 'cybertruck'ı patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

01.01.2025 22:54
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ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu resmen devralacak olan Donald Trump'ın göreve gelmesine sayılı günler kala ülkede üst üste olaylar meydana geliyor. New Orleans kentindeki terör saldırısı sonrasında bu kez Las Vegas'ta, Trump International Hotel'in girişinde patlama gerçekleşti.

TRUMP'IN OTELİNİN ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PATLAMA

Yerel basının aktardığına göre, Las Vegas'ta bulunan Trump International Hotel yakınlarında meydana gelen patlama, şehri alarma geçirdi. Ciddi bir karışıklığa yol açan patlamanın ardından gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ELON MUSK'IN CYBERTRUCK'I PATLADI

İlk belirlemelere göre patlama bir araba yangınından kaynaklanıyor. Patlama sırasında otelde bulunan bir müşteri, yangından birkaç dakika önce otel girişinin yakınlarına park edilmiş bir Tesla Cybertruck'ı gösteren video paylaştı. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, tahliye işleminin ardından otoparkta bekleyen konuklar yer alıyor.

TERÖR EYLEMİ Mİ?

Olayın kesin nedeni henüz netlik kazanmasa da yetkililer, patlamanın ardından bir terör eyleminin yatıyor olma olasılığını araştırıyor.

Las Vegas\'ta Trump\'ın otelinin önünde patlama

Donald Trump, New Orleans, Elon Musk, Teknoloji, Güvenlik, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır Yoktanda vardan da ötede bir Var vardır Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır 13 5 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    çorba karıştırır gibi karıştırıyorlar beter olun mazlumların ahı yerde kalacakmı sandınız 12 3 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bu trump ı başkanken öldürecekler sanırım. kennedy den sonra görevde ölen başkan olarak tarihe geçecek galiba 10 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunlara Hiç Birşey Olmaz Para Babası 7 4 Yanıtla
  • YoH null:
    elektronik araçlar bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası adı üstünde elektronik diyoruz 7 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ferhat eser gibi curuktur ondan 1 5 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Abd li ajanların ,ufak oyunları ,Trump a ayar vercekler,savaşa devam et diyecekler 2 0 Yanıtla
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