Lavrov: Batı Gazze\'de Sessiz Kalıyor

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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Gazze konusunda sessiz kaldığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'inci Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'na katıldığını duyurdu. Lavrov, konferansta yaptığı konuşmasında, ABD ve müttefiklerinin Avrasya bölgesini jeopolitik mücadele alanına dönüştürmeye çalıştığını belirterek, "Avrasya bölgesindeki istikrar uzun vadeli güvenlik garantileriyle sağlanabilir" dedi.

ABD'nin eylemlerinin Orta Doğu bölgesini büyük savaş eşiğine getirdiğini söyleyen Lavrov, "Biden yönetimi, Filistin halkının trajedisini sona erdirecek girişimleri engelliyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batı'nın, Gazze konusunda sessiz kaldığını da belirterek, "Biden yönetimi, Filistin halkının trajedisini sona erdirecek her türlü girişimi engelliyor" diye konuştu.