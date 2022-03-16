Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz - Son Dakika
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Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz

16.03.2022 16:23
Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşındaki pozisyonunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Lavrov, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına objektif yaklaştığını ifade ederek, "Mevcut krizden kaynaklanan risklere objektif yaklaşmaya çalışan Türkiye'nin aldığı pozisyonu takdir ediyor ve saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz
Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz
Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz
Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz
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Ukrayna, Türkiye, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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